Atrair os jovens, um eixo da convenção democrata de Chicago

"De início parece um pouco bobo, mas é relevante (e) é um grande tema para iniciar uma conversa", afirmou, apontando para as pulseiras de miçangas popularizadas pelos fãs da estrela do pop Taylor Swift, mas também para preservativos com a inscrição "Fuck Project 2025", em referência a um programa conservador desenvolvido pelos correligionários do ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump.

Longe de ser um evento paralelo à Convenção Nacional Democrata, os workshops apresentam uma oportunidade para falar de política, disse Jessica Siles, de 24 anos, membro da organização "Voters of Tomorrow" (Eleitores do Amanhã, em tradução literal).

"É muito divertido", afirmou Cadence Warner, de 17 anos, colocando as últimas miçangas de sua pulseira azul com a inscrição "Vote" e "Kamala", em referência a Kamala Harris, a candidata presidencial democrata.

Pela primeira vez na história do partido, mais de 200 influencers estão credenciados para participar do evento, uma presença maciça desenhada para inundar as redes sociais.

"Foi a convenção mais favorável à juventude", elogiou Siles, da Voters of Tomorrow. "Há muita cultura pop, gírias de jovens, se sente que estão fazendo esforços para se aproximar de nós e não para nos levar ao seu nível", disse Wigginton, que veio a Chicago com seu pai do estado vizinho do Kentucky.

Ainda assim, os jovens democratas alertam que o brilho falso e a purpurina não serão suficientes para ganhar o coração de sua geração.