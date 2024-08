Após temporada sem títulos, Bayern inicia missão de reconquistar a Bundesliga

"O Bayern vai reagir na temporada que começa. O Bayern fará o que for possível para ser campeão", declarou na última segunda-feira o ex-diretor-executivo do clube bávaro, Oliver Kahn, em entrevista à revista Kicker.

Três meses depois de perder a hegemonia no Campeonato Alemão, que durou de 2013 a 2023, o Bayern de Munique inicia sua missão de reconquistar a Bundesliga, sob o comando do belga Vincent Kompany, que viverá sua primeira experiência como técnico de um gigante europeu.

Nos últimos 40 anos, o 'Gigante da Baviera' só perdeu o título alemão em 14 ocasiões. E é ainda mais raro ver duas temporadas consecutivas sem que o clube não levante o 'Schale' (troféu de campeão da Bundesliga); apenas em três ocasiões (entre 1991 e 1993, entre 1995 e 1996 e entre 2011 e 2012).

Nesse contexto, não surpreende que todos as atenções estejam voltadas para o Bayern, cuja série de 11 títulos consecutivos foi interrompida pelo Leverkusen de Xabi Alonso.

Depois de tentar em vão a contratação do técnico espanhol, bem como a de Julian Nagelsmann e de Ralf Rangnick, a diretoria do Bayern confiou as rédeas da equipe ao belga a Vincent Kompany, que assume o cargo no lugar de Thomas Tuchel.