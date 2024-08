A dificuldade de avaliar o perigo da mpox

Qual o nível de perigo da mpox? Uma cepa é mais mortal que outra? Enquanto as preocupações sobre a doença aumentam em todo o mundo, as respostas são mais incertas do que números alarmistas podem sugerir.

Estes diferentes perfis são explicados não só pela geografia, mas também pelos modos de transmissão, que variam de acordo com as epidemias.

As mortes na epidemia de 2022-2023 – cerca de 200 em quase 100.000 casos – ocorreram entre adultos com sistema imunológico comprometido pelo HIV.

A epidemia de 2022-2023 foi causada pelo clado 2, ativo principalmente na África Ocidental, mas também no sul do continente.

Atualmente, o surto mortal na RDC é causado pelo subtipo 1, que está concentrado na África Central.

Outra epidemia atinge a RDC, afetando principalmente adultos, e está relacionada a uma variante do clado 1 que apareceu recentemente, a 1b.

A situação contribuiu para uma confusão midiática, que descreveu a variante 1b como mais perigosa do que as pré-existentes.

"Lemos nos principais veículos coisas bastante categóricas sobre a gravidade ou periculosidade da nova subvariante 1b, sem muito o que as respalde", lamenta a virologista holandesa Marion Koopmans ao site britânico Science Media Centre.

De fato, as epidemias do clado 1 estão historicamente associadas a uma mortalidade mais elevada do que as do clado 2.

Ainda assim, os especialistas pedem cautela antes de afirmarem que o clado 1 é mais perigoso. Até porque esta versão do vírus foi detectada pela primeira vez fora da África, na Suécia, em meados de julho.

jdy-jp/jz/acc/jc/fp