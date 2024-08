Vila Paralímpica abre suas portas em Paris

Centenas de atletas se acomodam a partir desta quarta-feira (21) na Vila Paralímpica, que abre oficialmente as suas portas no norte de Paris, a uma semana da abertura das Jogos Paralímpicos.

Com o encerramento das Olimpíadas em 11 de agosto, os organizadores começaram a se preparar para receber os atletas das Paralimpíadas, que começam no dia 28 de agosto e terminam no dia 8 de setembro.

"Teremos entre 500 e 1.000 chegadas diariamente, com um pico esperado no primeiro dia", disse à AFP o diretor do local, Laurent Michaud, durante uma visita da imprensa.