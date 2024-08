Três mortos em ataque a tiros em escola da Bósnia, informa a polícia

Três funcionários de uma escola em Sanski Most, no noroeste da Bósnia, morreram nesta quarta-feira (21) por disparos de um colega, que abriu fogo com um fuzil automático nas instalações do colégio antes de tentar se matar, informou a polícia local.

"O homem utilizou uma arma militar, um fuzil automático, e matou três funcionários da escola e tentou se suicidar" no local, declarou um porta-voz da polícia cantonal Adnan Beganovic, à rádio nacional BHR1.

