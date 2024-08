Sudão luta contra epidemia de cólera com um sistema de saúde devastado pela guerra

No entanto, mais de 16 meses de combates deixaram a maioria dos hospitais fora de serviço e o país, de 48 milhões de habitantes, luta para controlar uma doença que, embora às vezes mortal, é tratável.

Essa doença, causada pela água ou alimentos contaminados, já era comum no Sudão, especialmente durante a temporada de chuvas, antes mesmo de a guerra estourar em abril de 2023 entre generais rivais.

"Sofro de uma diarreia aguda", declara Aisha Mohamed, encostada em uma cama de um hospital no sudeste do Sudão, cujo sistema de saúde, devastado por um ano de guerra, enfrenta uma epidemia de cólera.

As autoridades sudanesas e as Nações Unidas informaram um aumento nos casos de cólera em meio a várias semanas de chuvas torrenciais que atingiram partes do Sudão e deslocaram milhares de pessoas.

As chuvas e as enchentes contribuíram para um ressurgimento dessa doença bacteriana que pode causar uma desidratação severa e levar à morte em poucas horas se não for tratada.

O Ministério da Saúde declarou na segunda-feira uma epidemia, informando posteriormente 556 casos de cólera, incluindo 27 mortos, a maioria no estado de Kasala, onde se encontra Wad al Hulaywah.