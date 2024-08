Sinner segue no topo do ranking da ATP mesmo com perda de 400 pontos

No entanto, o tenista perdeu os 400 pontos que somou ao alcançar a semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, torneio durante o qual foi realizado o primeiro exame antidoping positivo.

O tenista italiano Jannik Sinner continua como número 1 no ranking da ATP, apesar da perda de 400 pontos por conta do exame antidoping positivo para um esteroide anabolizante em março.

A cinco dias do início do US Open, o último Grand Slam da temporada, Sinner tem 1.900 pontos de vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, que tentará defender o título em Flushing Meadows.

-- Ranking da ATP atualizado nesta quarta-feira, 21 de agosto de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 9.360 pontos