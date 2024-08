Salão mundial de jogos eletrônicos apresenta novas versões de 'Call of Duty' e 'Borderlands'

Já há datas de lançamento para novas versões dos populares jogos eletrônicos "Call of Duty" e "Borderlands", informaram seus respectivos editores no maior salão de videogames do mundo, a Gamescom, na Alemanha.

O salão abriu suas portas para os profissionais nesta quarta-feira (21) e, em um evento prévio, revelou algumas surpresas para os jornalistas.

"Borderlands 4" será lançado em 2025, informou seu editor, Gearbox.