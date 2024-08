Reino Unido quer aumentar expulsões e combater tráfico de pessoas

O novo governo britânico detalhou nesta quarta-feira (21) novas medidas para combater a imigração ilegal, prometendo aumentar o número de expulsões de migrantes e lutar contra as "quadrilhas de traficantes".

Com boas condições climáticas, centenas de migrantes chegam praticamente todos os dias à costa inglesa depois de atravessarem o Canal da Mancha a bordo de embarcações infláveis.

Mais de 200 chegaram na segunda-feira e cerca de 500 no sábado. No dia 11 de agosto foram mais de 700, um recorde desde a chegada ao poder dos trabalhistas no início de julho.