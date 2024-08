Refém israelense resgatada pensava que cada noite seria a 'última'

Uma jovem refém israelense resgatada pelo Exército afirmou nesta quarta-feira (21) que durante os meses que passou em cativeiro, sequestrada pelo Hamas na Faixa de Gaza, pensou que cada noite seria a última.

"Todas as noites, quando estava caindo no sono, eu pensava: esta pode ser a última noite da minha vida", disse Noa Argamani à imprensa no Japão, país que visita com seu pai.

"Até o momento em que fui (resgatada) ... não conseguia simplesmente acreditar que estava sobrevivendo", disse a jovem de 26 anos.