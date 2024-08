Poucas esperanças de encontrar pessoas desaparecidas em veleiro na Itália

As operações de busca "terminaram ontem à noite e foram retomadas ao amanhecer", informaram os bombeiros nesta quarta-feira na rede X. Na véspera, os mergulhadores conseguiram entrar no veleiro, que está tombado à direita, a 50 metros de profundidade.

A busca pelos seis desaparecidos a bordo do luxuoso veleiro "Bayesian" do magnata britânico Mike Lynch, que virou na segunda-feira na Sicília, foi retomada na manhã desta quarta-feira (21), mas as esperanças de encontrar sobreviventes são escassas.

No entanto, os especialistas apontam que veleiros como o "Bayesian" são projetados com portas herméticas que podem criar "bolsões de ar", o que pode permitir que sobrevivam por um tempo.

"É simplesmente impossível prever se bolsões de ar se formaram no Bayesian", acrescentou.

Horas antes do tornado ocorrido na madrugada de segunda-feira, a festa estava a todo vapor no "Bayesian", veleiro de 56 metros de comprimento de bandeira britânica, ancorado a 700 metros do porto de Porticello, a leste de Palermo, e a bordo do qual havia 12 passageiros e 10 tripulantes.

Mike Lynch, um rico empresário apelidado de "Bill Gates britânico", celebrava com os seus amigos, colaboradores e advogados a sua absolvição, em junho, em um julgamento por fraude nos Estados Unidos que poderia ter lhe custado anos de prisão.