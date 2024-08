Petróleo registra valores mínimos em seis meses

Os preços do petróleo continuaram caindo nesta quarta-feira (21) e o WTI registrou valores mínimos em seis meses, em um mercado afetado por uma importante redução nos números dos empregos criados nos Estados Unidos no último ano fiscal.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro fechou em queda de 1,48%, a 76,05 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo período recuou 1,69%, a 71,93 dólares. Mais cedo, o WTI chegou a alcançar 71,46 dólares pela primeira vez desde o início de fevereiro.