Outros dois corpos encontrados após naufrágio do veleiro de luxo na Itália

Os corpos de duas pessoas, das seis que estavam desaparecidas desde o naufrágio do veleiro de luxo em que estava o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch na segunda-feira, foram encontrados nesta quarta-feira (21), indicou uma fonte próxima às equipes de resgate.

Esses dois corpos, ainda não identificados, elevam o balanço de vítimas a três mortos, após a descoberta na segunda de um primeiro homem morto perto do naufrágio.

Horas antes da tromba d'água ocorrida na manhã de segunda-feira, estava sendo um realizada uma festa no "Bayesian", o veleiro de 56 metros de comprimento com bandeira britânica ancorado a 700 metros do porto de Porticello, a leste de Palermo, e a bordo do qual se encontravam 12 passageiros e 10 membros da tripulação.