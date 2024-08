Oposição considerará 'nula' eventual 'certificação' da reeleição de Maduro na Venezuela

Maduro foi proclamado reeleito em 29 de julho para um terceiro mandato de seis anos, até 2031, com 52% dos votos, mas a autoridade eleitoral não publicou os detalhes da apuração, alegando que o seu sistema foi hackeado. A oposição denuncia uma fraude e reivindica a vitória do seu candidato Edmundo González Urrutia.

A oposição anunciou, nesta quarta-feira (21), que considerará "ineficaz e nula" uma possível decisão do Tribunal Supremo para "certificar" a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, segundo uma carta aberta publicada pelos seus líderes.

"Qualquer eventual decisão da Sala Eleitoral (do TSJ) que possa validar a fraude eleitoral que se pretende impor seria ineficaz e nula", afirma o documento divulgado nas redes sociais pela líder da oposição María Corina Machado e por González Urrutia.

"Os magistrados" do TSJ "estariam violando os direitos inalienáveis dos eleitores e incorreriam em responsabilidade criminal, civil e administrativa", acrescenta a carta, endossada pela coalizão Plataforma Unitária.

O texto acusa a autoridade eleitoral de não cumprir as suas funções: "A Sala Eleitoral (…) não pode atribuir a si as funções e competências do órgão eleitoral, uma vez que não lhe correspondem".