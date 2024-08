Onze homens condenados a 50 anos de prisão pelos assassinatos de 122 pessoas no México

Um juiz condenou a 50 anos de prisão onze homens acusados de assassinar 122 pessoas que viajavam de ônibus pelo nordeste do México em direção aos Estados Unidos, há mais de uma década, informou a Procuradoria Geral nesta quarta-feira (21), sem esclarecer se entre as vítimas havia migrantes.

Os crimes ocorreram por volta de 2010, no estado fronteiriço de Tamaulipas, no nordeste do México, onde foram denunciados vários casos de sequestro de viajantes que posteriormente foram encontrados mortos em fossas clandestinas.

"A condenação de 50 anos de prisão para cada um deles pelo crime de 'homicídio qualificado' foi obtida", explicou a procuradoria em comunicado.