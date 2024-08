Nepalês de 18 anos prestes a se tornar o mais jovem a alcançar os 14 picos acima de 8.000 metros

Com apenas 18 anos, o alpinista do Nepal Nima Rinji Sherpa está prestes a realizar um grande feito. Com 13 das montanhas mais altas já conquistadas, falta apenas uma para se tornar o mais jovem a alcançar os 14 picos que ultrapassam 8.000 metros. Sherpa, com vários recordes de escalada, afirma que sua missão é "inspirar uma nova geração e redefinir o montanhismo". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seu desafio final, o Shishapangma no Tibete, será no próximo mês, se a China permitir.

Subir esses 14 picos é um grande desafio para montanhistas. O italiano Reinhold Messner foi o primeiro a conseguir em 1986 e, desde então, apenas 40 o seguiram. Estas montanhas ficam no Himalaia e nas cordilheiras vizinhas de Karakoram, que se estendem pelo Nepal, China, Índia e Paquistão. Alcançar cada cume requer entrar em uma zona de ar "morta", onde não há oxigênio suficiente para respirar por muito tempo.

"Quando estou nas montanhas, posso morrer a qualquer momento. É preciso ter consciência da importância da vida", explica o jovem. Nima Rinji Sherpa afirma que as montanhas o ensinaram a manter a calma. "Mentalmente, me convenci... Quando vejo uma avalanche, um mau tempo, um acidente, não tenho pressa, não fico nervoso", acrescenta. - 'Valor real da vida' -

Do grupo étnico sherpas, famosos por suas habilidades e resistência nas montanhas, o adolescente conhece bem os terrenos perigosos. Seu tio, Mingma Gyabu 'David' Sherpa, atualmente o mais jovem a escalar os 14 picos, conquistou o recorde em 2019, ao 30 anos. Seu pai, Tashi Sherpa, cresceu no remoto distrito de Sankhuwasabha e começou o montanhismo na adolescência, com os irmãos.

Agora, os irmãos dirigem a maior empresa de expedições a montanhas do Nepal, a Seven Summit Treks. "Venho de uma família privilegiada", disse, "mas ir para as montanhas me ensinou o que são as dificuldades e o valor real da vida". Sherpa cresceu na capital do Nepal, Katmandu, e inicialmente preferiu jogar futebol e estava mais interessado em cinema e fotografia do que seguir os passos do pai.

"Toda a minha família vem da montanha. Sempre estive próximo disso e das expedições", explicou, "mas nunca quis ser alpinista". Em vez disso, levava sua câmera para as montanhas nas férias escolares. Há dois anos, trocou as câmeras pela escalada e vem batendo recordes. Em agosto de 2022, Sherpa conquistou seus primeiros 'oito mil' e foi o primeiro a atingir o pico do Monte Manaslu (8.163 metros) com apenas 16 anos.