A tromba d’água suspeita de ter causado o naufrágio do veleiro do magnata britânico Mike Lynch na costa da Sicília é um fenômeno "violento e localizado", provavelmente potencializado pelas temperaturas extremamente altas do Mediterrâneo, explica à AFP um especialista francês do setor marítimo.

A investigação está apenas começando e os mergulhadores ainda não encontraram todos os desaparecidos.

Jean-Marie Dumon, ex-oficial da Marinha francesa com 35 anos de experiência e subdelegado-geral do Grupo Francês de Indústrias de Construção e Atividades Navais (Gican), explica várias hipóteses e como os fatores meteorológicos poderiam ter criado uma situação "absolutamente caótica" para a embarcação.