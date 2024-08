Magnata britânico de tecnologia desaparecido em naufrágio

"Bill Gates do Reino Unido" Mike Lynch estava em super-iate que afundou na costa da Sicília com 22 ocupantes, em decorrência de uma violenta tempestade imprevista.O bilionário britânico Mike Lynch, de 59 anos, está entre os seis desaparecidos no naufrágio de seu super-iate de aluguel, durante uma violenta tromba d'água ao largo de Porticello, na ilha italiana da Sicília, onde estava ancorado, na madrugada desta segunda-feira (19/08). A operação de salvamento envolveu mergulhadores da polícia marítima, helicópteros e barcos da Guarda Costeira, bombeiros e Defesa Civil. Italianos. Um corpo, possivelmente do cozinheiro, foi recuperado, enquanto outros 15 ocupantes puderam ser resgatados, entre os quais a esposa de Lynch, Angela Bacares, portando ferimentos leves. Oito tiveram que ser hospitalizados, enquanto os restantes foram levados para um hotel. A filha do casal, Hannah Lynch, também está desaparecida. Absolvido em processo por fraude Construída em 2008 pela firma italiana Perini Navi, a embarcação de luxo Bayesian levava ao todo 10 tripulantes e 12 passageiros, provenientes da Alemanha, Antígua, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Mianmar e Nova Zelândia. Ela media 56 metros de comprimento e tinha um único mastro de 75 metros, o mais alto do mundo feito de alumínio. Citando um website especializado, a agência de notícias Associated Press afirma que seu aluguel está listado em até 215 mil dólares (R$ 1,17 milhão) por semana. Antes cotado como um dos reis da tecnologia e apelidado "Bill Gates britânico", Lynch foi absolvido em junho num processo por fraude e conspiração em San Francisco, Estados Unidos, em torno da aquisição, pela Hewlett-Packard (HP), em 2011, por 11 bilhões de dólares, da companhia de software Autonomy Corp., que ele fundara em 1996. A absolvição validou os veementes protestos de inocência de Lynch, que classificara a HP como um desastre tecnológico. "Estou ansioso para voltar para o Reino Unido e para o que mais amo: minha família e inovar no meu campo", anunciou em comunicado após o veredito. av (AP,AFP,Reuters)