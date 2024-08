'Kamalamania' se espalha entre democratas com souvenires de Chicago

Um par de tênis cor-de-rosa com as letras K e H bordadas em miçangas e lantejoulas se destaca nos corredores do grande evento democrata.

Sua empresa, com sede no estado de Alabama, não se lançou na venda de parafernália política até a entrada de Kamala Harris na corrida eleitoral. E a considera uma aposta vencedora.

A empresa de Randolph, que segue a campanha de Kamala Harris em todo o país, confirma o ressurgimento do entusiasmo... E de suas vendas.

Até pouco tempo atrás, era principalmente entre os ativistas do campo oposto, nos comícios do republicano Donald Trump, onde mais chamavam a atenção os bonés, as camisetas e peças de vestuário em geral com tom 100% político.

Na convenção republicana celebrada recentemente em Milwaukee, a icônica imagem de Trump erguendo o punho, com a orelha sangrando após a tentativa fracassada de assassinato que sofreu em julho, estava em todas as camisetas.