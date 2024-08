Juízes aderem à greve por controversa reforma judicial no México

"A iniciativa mencionada contraria ao extremo os princípios que regem uma república democrática, representativa e federativa", afirmou a Associação Nacional dos Magistrados de Circuito e Juízes Distritais do Poder Judiciário da Federação.

Juízes e magistrados reunidos em uma associação exigiram em comunicado que os legisladores pró-governo interrompessem a discussão da reforma "dadas as suas muitas imperfeições".

Centenas de juízes aderiram a uma greve de trabalhadores do poder Judiciário do México nesta quarta-feira (21), em protesto contra uma controversa reforma constitucional com a qual o partido de esquerda no poder busca elegê-los por voto popular.

O grupo acrescentou que durante a paralisação dos trabalhos não serão realizadas nem ordenadas "audiências ou atos processuais com partes, terceiros ou autoridades".

No entanto, explicou que serão atendidos vários assuntos urgentes, como decisões sobre violência doméstica. A greve não inclui membros do Supremo Tribunal de Justiça ou do Tribunal Eleitoral da Federação.

Na segunda-feira, centenas de trabalhadores do poder Judiciário fecharam os seus escritórios em vários estados do país ao denunciarem que as mudanças propostas ao Congresso pelo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, violam os seus direitos trabalhistas.