Jornalista é presa em meio a crise pós-eleitoral na Venezuela

Uma jornalista foi presa em meio à crise pós-eleitoral desencadeada na Venezuela pela reeleição do presidente, Nicolás Maduro, somando 2.400 prisões no total, informou à AFP, nesta quarta-feira (21), o sindicato da imprensa.

Ana Carolina Guaita é repórter em La Guaira do portal La Patilla, crítico ao governo. Ela cobriu a derrubada de uma estátua do líder socialista Hugo Chávez na cidade durante os protestos que eclodiram após o anúncio do resultado das eleições de 28 de julho, que deixaram 25 mortos no país.

“Ainda não pudemos confirmar qual é o centro de detenção”, disse o secretário do Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa (SNTP), Marco Ruiz.