João Félix deixa Atlético de Madrid e assina com o Chelsea

O talentoso jogador de 24 anos assinou um contrato de seis anos, com opção de renovação por mais um, com o clube londrino, ao qual retorna depois de uma passagem de seis meses por empréstimo na temporada 2022/2023.

João Félix disputou mais de 100 jogos pelo Atlético, com o qual tinha contrato até 2029, mas nunca chegou a se firmar na equipe do técnico Diego Simeone. Na temporada passada, foi emprestado ao Barcelona, onde também não foi titular absoluto.

"Adorei o tempo que passei aqui e disse aos meus amigos e familiares que gostaria de voltar à Premier League algum dia", confessou João Félix no comunicado do Chelsea.

Como em cada janela de transferência de meio de ano, o Chelsea se enche de reforços com contratos de longa duração, o que levou o técnico Enzo Maresca a tomar decisões difíceis. No domingo na derrota por 2 a 0 para o Manchester City na primeira rodada do Campeonato Inglês, o atacante Raheem Sterling ficou no banco.

Atualmente, 42 jogadores têm contrato com o clube londrino, contando os emprestados a outras equipes, mas apenas 20 podem ser relacionados em cada jogo da Premier League.

