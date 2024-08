Fortaleza vence Rosario (3-1) de virada e vai às quartas da Sul-Americana

O Fortaleza, atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, se classificou nesta quarta-feira (21) para as quartas de final do torneio ao vencer o Rosario Central por 3 a 1 em casa, no jogo de volta das oitavas de final após empatar em 1 a 1 na partida de ida.

Depois de um primeiro tempo insosso com poucas chances criadas dos dois lados, o tricolor cearense, grande revelação do Brasileirão nesta temporada (ocupa a segunda colocação e pode se tornar líder se vencer uma partida que tem pendente) fez uma grande segunda etapa para garantir a vaga na próxima fase.

O time argentino abriu o placar com um gol do uruguaio Facundo Mallo no início da segunda etapa (48'), mas o Fortaleza reagiu imediatamente com seu homem-gol, o argentino Juan Martín Lucero, que empatou cinco minutos depois (53').