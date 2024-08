Flamengo visita Bolívar por vaga nas quartas da Libertadores

O Flamengo visita o Bolívar nesta quinta-feira (22) para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores em um confronto imprevisível, já que o time carioca vai a La Paz com dois gols de vantagem, mas vários desfalques.

O jogo está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) no estádio Hernando Siles, a 3.600 metros acima do nível do mar, e terá arbitragem do argentino Yael Falcón.

Quem passar vai pegar nas quartas de final o vencedor do confronto entre o boliviano The Strongest e o uruguaio Peñarol.