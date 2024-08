Eleições locais são adiadas em sete municípios da região russa de Kursk

As eleições locais previstas para o início de setembro foram adiadas em sete municípios da região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia e que são cenário de uma grande ofensiva ucraniana desde 6 de agosto, anunciaram as autoridades eleitorais nesta quarta-feira (21).

"A Comissão Eleitoral Central apoiou a proposta da comissão eleitoral da região de Kursk de adiar as eleições [...] em sete municípios", indicou o órgão em comunicado.

Os preparativos para o pleito serão retomados "assim que for possível garantir plenamente a segurança dos eleitores", afirmou a mesma fonte.