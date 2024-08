El Salvador capacitará 80.000 funcionários públicos no uso do bitcoin

O governo de El Salvador anunciou, nesta quarta-feira (21), que vai treinar 80.000 funcionários públicos no uso do bitcoin como forma de promover a criptomoeda, pouco utilizada no país embora seja legalizada.

A iniciativa do presidente Nayib Bukele, em 7 de setembro de 2021, tornou El Salvador o primeiro país do mundo a permitir legalmente as transações com bitcoins em sua economia dolarizada.

De acordo com a diretora do escritório, Stacy Herbert, a formação de funcionários do Estado incluirá temas ligados à cibersegurança, inteligência artificial (IA) e mecanismos anticorrupção, finanças ou direito trabalhista e administrativo.

Herbert afirmou no X que El Salvador "é o lar dos novos mercados de capital em bitcoin".