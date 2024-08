Disputa acirrada em São Paulo e sósias de 'Milei': os candidatos às eleições municipais

A disputa acirrada pela Prefeitura de São Paulo, segundo as pesquisas, está concentrada no atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado de esquerda Guilherme Boulos, uma versão em menor escala da polarização entre os eleitores de Lula e os do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Debates explosivos entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, candidatos apelidados de 'Milei' e um suspeito de espionagem aspirante ao cargo de prefeito do Rio de Janeiro: começou a campanha para as eleições municipais brasileiras em outubro.

Mas até mesmo antes do início da campanha eleitoral, na última sexta-feira, o foco se voltou a Pablo Marçal, empresário e influenciador digital de 37 anos, elogiado pelo próprio Bolsonaro, que o vê como "uma pessoa inteligente", que "fala muito bem", embora não tenha "experiência".

Com seus 12,8 milhões de seguidores no Instagram, 12 vezes mais do que o prefeito atual, Marçal iniciou sua campanha em meio a polêmicas, ao insinuar que Boulos consome cocaína ou para se mostrar "contra a escolarização" porque, segundo ele, as crianças aprendem atualmente conteúdos inúteis.

Apesar das controvérsias, Marçal aumentou sua popularidade nas últimas semanas e está em terceiro nas pesquisas para comandar a megalópole com mais de 11 milhões de habitantes.