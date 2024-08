Democratas tentam reconquistar eleitores rurais e afastá-los de Trump

"Aparecer, não apenas para as fotos", disse Kelly aos reunidos.

Os participantes receberam um manual para um projeto chamado "Iniciativa de ponte rural-urbana" com dicas sobre como trazer os eleitores rurais para o lado democrata. "Mostre patriotismo e orgulho local em eventos de campanha", recomenda. "Transforme as prefeituras em locais de escuta. Fale como um morador".

No encontro, havia cartazes que diziam "Kowgirls for Harris", um trocadilho com a inicial do nome de Kamala e cowgirls, entre outras homenagens à vice-presidente e ex-senadora da Califórnia, que substituiu o presidente Joe Biden na nomeação democrata após sua renúncia em 21 de julho.