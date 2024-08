Crocodilo mata mulher em rio na Indonésia

Um crocodilo matou uma mulher que nadava em um rio no leste da Indonésia, informaram a polícia e os moradores da região, que mataram o animal e recuperaram partes do corpo da vítima.

Depois de encontrar uma sandália e parte do corpo no rio, os moradores informaram o incidente à polícia, que matou o réptil.

"Os moradores tiveram que abrir o ventre do crocodilo para recuperar algumas partes do corpo da vítima", disse um policial local, que pediu para não ser identificado por não estar autorizado a falar do caso.

A Indonésia abriga diversas espécies de crocodilos que atacam e matam humanos com frequência.