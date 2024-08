Borrell afirma que ofensiva ucraniana em Kursk desferiu 'duro golpe' em Putin

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, afirmou, nesta quarta-feira (21), que a ofensiva ucraniana em solo russo desferiu um "duro golpe" na propaganda do presidente Vladimir Putin e defendeu suspender as restrições ao uso do armamento ocidental entregue à Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reiterou na segunda-feira seu pedido para que seus aliados lhe permitam usar armas de longo alcance contra o interior da Rússia, a fim de deter o avanço das tropas russas no leste da Ucrânia.

"A ofensiva ucraniana [na região russa de] Kursk é um duro golpe na narrativa do presidente russo Putin", escreveu Borrell no X, após falar com o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba.