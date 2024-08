Blinken conclui viagem ao Oriente Médio sem progressos visíveis para trégua em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, concluiu nesta quarta-feira (21) uma viagem ao Oriente Médio sem conseguir progressos visíveis rumo a uma trégua em Gaza, embora tenha alertado Israel e o Hamas que a proposta dos EUA para um cessar-fogo poderia ser "a última oportunidade" para alcançar a paz. Esta foi a nona visita do secretário de Estado à região desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, desencadeada por um ataque mortal sem precedentes perpetrado pelo movimento islamista em 7 de outubro no sul de Israel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os Estados Unidos acreditam que um cessar-fogo em Gaza ajudaria a evitar uma conflagração regional, incluindo um possível ataque a Israel por parte do Irã e dos seus aliados, como o Hezbollah libanês, em retaliação pelo assassinato do chefe do Hamas em 31 de julho em Teerã.

As negociações mediadas por Estados Unidos, Egito e Catar serão retomadas esta semana, depois de Washington ter apresentado uma proposta de trégua na sexta-feira durante um primeiro ciclo de discussões em Doha. No terreno, três pessoas morreram em bombardeios noturnos em Gaza, segundo a Defesa Civil do território palestino. Testemunhas relataram bombardeios em Khan Yunis, no sul, assim como em Jabaliya, no norte, e em Deir al Balah, no centro do enclave.

- Um morto no Líbano - Uma criança morreu e sete pessoas ficaram feridas quando projéteis israelenses dispararam contra o acampamento de Jabaliya, segundo as equipes de resgate. O Exército israelense indicou nesta quarta-feira que atacou "cerca de 30 alvos terroristas na Faixa de Gaza".

"Os soldados eliminaram dezenas de terroristas armados e desmantelaram grande parte da infraestrutura terrorista em Rafah", no sul, afirmou o Exército em um comunicado. Os confrontos também continuam na fronteira entre o Líbano e Israel. Um líder do partido Fatah – do presidente palestino Mahmoud Abbas – e uma fonte de segurança libanesa relataram a morte, nesta quarta-feira, de um oficial desse grupo em um ataque israelense a Sidon, no sul do Líbano.

O Exército israelense confirmou nesta quarta-feira que atacou o comandante Jalil al Maqdah, chefe do braço armado da Fatah no Líbano, a quem acusa de trabalhar para o Irã. Este "assassinato" é "mais uma prova de que Israel quer desencadear uma guerra em grande escala na região", disse à AFP Tufiq Tirawy, membro do Comitê Central do Fatah em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde libanês anunciou que os ataques israelenses deixaram pelo menos um morto e 19 feridos no leste do país, horas depois da morte de quatro pessoas em outros ataques no sul.

O Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo lançamento de foguetes Katyusha contra várias posições militares no norte de Israel. - Divergências - "Isso é algo que tem que ser feito, e tem que ser feito nos próximos dias, e faremos tudo o que for possível para conseguir", disse Blinken sobre a proposta de trégua.