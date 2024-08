Ataque israelense mata dirigente do movimento palestino Fatah no Líbano

Um dirigente palestino do Fatah morreu nesta quarta-feira (21) em um ataque aéreo israelense perto da cidade de Sidon, no sul do Líbano, informaram à AFP um responsável da própria organização e uma fonte de segurança libanesa.

É a primeira vez, desde o início dos disparos na fronteira entre Israel e Líbano há pouco mais de dez meses, que um dirigente da organização do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, morre.

Jalil Maqdah, dirigente das Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, braço militar do Fatah, "foi alvo do ataque israelense contra Sidon", declarou um alto responsável do Fatah, Fathi Abu Al-Aradat.