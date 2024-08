Argentina isola navio procedente do Brasil por suspeita de caso de mpox

As autoridades sanitárias argentinas ordenaram o isolamento no rio Paraná de um navio cargueiro vindo do Brasil após um tripulante apresentar sintomas compatíveis com a doença mpox, disse nesta quarta-feira (21) a diretora de Promoção e Prevenção da Saúde da província de Santa Fé, Analía Chumpitaz.

"É um caso que foi notificado quando o navio entrou no canal. Ontem à noite (terça-feira), a unidade de saúde da fronteira entrou no navio para colher uma amostra e por volta do meio-dia teremos o resultado", disse Chumpitaz em coletiva de imprensa.

Entretanto, "o navio não está autorizado a desembarcar pessoas" e permanece "em quarentena" ancorado no rio Paraná, na entrada do porto de San Lorenzo de Rosario, 310 quilômetros a noroeste da capital argentina.