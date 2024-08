Aos 38 anos, Neuer anuncia aposentadoria da seleção alemã

O experiente goleiro Manuel Neuer, de 38 anos, campeão do mundo em 2014, anunciou sua aposentadoria da seleção alemã nesta quarta-feira (21), depois de 124 jogos defendendo o gol da 'Mannschaft'.

"Depois de longas e intensas conversas com minha família e meus amigos, decidi encerrar minha carreira com a 'Nationalmannschaft'. Quem me conhece sabe que não foi fácil tomar a decisão", explicou Neuer em um vídeo publicado no Instagram e através de um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a saída de Neuer, o futebol alemão vira a página de seu passado mais recente, depois que Toni Kroos pendurou as chuteiras e Thomas Müller e Ilkay Gündogan também se aposentaram da seleção em um espaço de algumas semanas.