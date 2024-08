A incursão de tropas ucranianas na Rússia, uma aposta arriscada

A Ucrânia conseguiu recuperar a iniciativa na guerra com a surpreendente incursão iniciada há duas semanas contra o território russo, mas o sucesso da operação arriscada é extremamente incerto.

A Ucrânia, que tem resistido com grandes dificuldades ao avanço das tropas russas no leste e no sul do país, surpreendeu a todos, até mesmo seus aliados.

A incursão leva os confrontos para o território russo pela primeira vez desde o início da ofensiva de Moscou, em fevereiro de 2022.