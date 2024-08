Viena reforça segurança para Coldplay após cancelamento do show de Taylor Swift

Os trabalhadores “dentro e ao redor do estádio serão submetidos a uma verificação de segurança”, enquanto os torcedores poderão ser revistados na entrada do estádio, o mesmo onde seriam realizados os shows da cantora Taylor Swift.

Em 7 de agosto, os shows da estrela americana foram cancelados após a prisão de três homens suspeitos de planejar um atentado suicida jihadista, um dos quais estaria envolvido na montagem do palco, segundo a APA.

“No entanto, atualmente não há nenhuma ameaça concreta” e os 60 mil espectadores esperados todas as noites "não devem ser privados do prazer de assistir" aos shows do Coldplay, com ingressos esgotados, disse Philipp Hasslinger.