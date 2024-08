Rei Charles III visitará cidade britânica onde três crianças morreram esfaqueadas

O rei Charles III irá, na tarde desta terça-feira (20), a Southport, onde três crianças morreram no final de julho em um ataque à faca que desencadeou vários dias de distúrbios na Inglaterra, anunciou o Palácio de Buckingham.

O monarca visitará principalmente as crianças que sobreviveram a esse ataque, ocorrido em 29 de julho durante uma aula de dança inspirada na estrela americana do pop Taylor Swift, nesta cidade do noroeste da Inglaterra.

Três crianças de 6, 7 e 9 anos morreram e outros oito menores ficaram feridos, assim como dois adultos que tentaram protegê-los. Todos os feridos já tiveram alta do hospital.