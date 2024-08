Quem são os reféns que seguem em cativeiro em Gaza?

Jean-Philippe CHOGNOT com Michael BLUM em Jerusalém

Esses reféns são a principal moeda de troca do Hamas para conseguir um cessar-fogo na guerra e a libertação de prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Dos 251 reféns sequestrados há mais de dez meses no sul de Israel, o Hamas ainda mantém em cativeiro em Gaza 71 que estariam vivos, assim como os corpos de 34 considerados mortos, segundo uma base de dados compilada pela AFP.

A maioria das libertações ocorreu durante uma trégua de uma semana no fim de novembro.

Dos 251 reféns e corpos levados para Gaza em 7 de outubro de 2023, 116 foram libertados até esta terça-feira - principalmente mulheres, crianças e trabalhadores estrangeiros -, 71 ainda estariam vivos no cativeiro e 64 morreram; os corpos de 30 deles foram repatriados e outros 34 continuam em Gaza.

Dos 71 reféns que estariam vivos, 61 são israelenses --entre eles três beduínos-- ou com dupla cidadania israelense, e sete são estrangeiros (seis tailandeses e um nepalês).

Não é certo que os 71 reféns considerados vivos realmente estejam com vida.

Desde o fim da única trégua da guerra, em 1º de dezembro de 2023, apenas seis reféns foram libertados em operações do Exército israelense.

Anteriormente, o movimento islamista palestino anunciou várias mortes de reféns não confirmadas por Israel, especialmente a do refém mais jovem, o bebê Kfir, sequestrado com oito meses e meio, de sua mãe Shiri Bibas, de 32 anos, e de seu irmão mais velho, Ariel, de quatro anos.

Os outros 29 reféns mortos faleceram em Gaza. Três deles -Yotam Haim (28 anos), Samer al Talalqa (25 anos) e Alon Lulu Shamriz (26 anos)- foram mortos por um erro do Exército israelense em 15 de dezembro de 2023.

- Nir Oz e Tribe of Nova -

A maioria dos reféns que se supõe que ainda estejam em Gaza foi sequestrada no festival de música Tribe of Nova ou no kibutz de Nir Oz.