Luta para sair de um 'inferno ambiental' no México começa a ver luz no fim do túnel

Duas décadas atrás iniciou com sua comunidade de Tepetitlán uma batalha para frear esse desastre, que inclui a contaminação de poços de água que abastecem essa região agrícola, e possíveis casos de câncer.

Vive ao lado da represa Endhó (estado de Hidalgo), que recebe quase todo o esgoto da Cidade do México e da sua região metropolitana - onde vivem de 22 milhões de pessoas -, assim como dejetos industriais e até cadáveres.

Às margens de uma represa de águas negras no centro do México, junto a uma nuvem de mosquitos que voam entre lírios e lixo, Yury Uribe começa a ver luz após anos de luta para sair de um "inferno ambiental".

Uribe faz do parte do Movimento Social pela Terra, uma ONG que foi criada em 2004 para visibilizar a tragédia nessa área de quase 25.000 hectares, que o governo descreveu como "inferno ambiental" em 2019.

Seu esforço está a semanas de render frutos com um decreto governamental de "restauração", primeiro passo de um longo caminho para que a vida volte neste local rodeado por uma termelétrica, refinaria e outras indústrias.

São áreas "sacrificadas para que a Cidade do México possa funcionar bem", explica a ativista sobre as obras que permitem que a capital descarregue no reservatório suas águas residuais e da chuva para não ficar inundada.

A luta não tem sido fácil. Depois de ocupar escritórios da Secretaria do Meio Ambiente e da Comissão Nacional de Água (Conagua) na megalópole, os moradores conseguiram que o governo realizasse um estudo que embasa o plano de recuperação.

É "esperançoso" e "algo que podemos construir para pararmos de reclamar e buscar soluções", diz Uribe.