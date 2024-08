Jennifer Lopez pede divórcio de Ben Affleck, diz imprensa

Os planos de casamento foram adiados em 2003, e o fim do relacionamento foi anunciado no ano seguinte.

Rumores de problemas conjugais começaram a circular na imprensa no começo de 2024. Segundo os documentos do divórcio, a separação aconteceu em 26 de abril.

JLo foi casada antes com o ator Ojani Noa, o dançarino Cris Judd e o cantor Marc Anthony, com quem teve os gêmeos Max e Emme. Já Affleck foi casado com a atriz Jennifer Garner, com quem teve três filhos: Violet, Seraphina e Samuel.

