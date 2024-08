Fluminense vence Grêmio nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, se classificou nesta terça-feira (20) para as quartas de final do torneio ao vencer o Grêmio por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após ter vencido por 2 a 1 nos 90 minutos no Maracanã. O Flu, que antes de meia hora de bola rolando já havia conseguido superar a desvantagem de 2 a 1 do jogo de ida, sofreu um gol de Gustavo Nunes no segundo tempo que deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão para os pênaltis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Obrigado a vencer para seguir vivo, o time carioca mostrou sua melhor versão no primeiro tempo para a alegria e esperança de sua torcida no Maracanã.

O Grêmio, que na partida de ida havia conseguido reagir após sofrer um gol do Fluminense e virou em apenas 3 minutos, entrou em campo nesta terça-feira colocando muita pressão para dificultar a saída de bola dos donos da casa, embora o Flu tenha conseguido desfazer rapidamente essa estratégia da equipe gaúcha. Com Paulo Henrique Ganso e o colombiano Jhon Arias ditando o ritmo, o tricolor carioca nem deu chances ao Grêmio, que não chutou a gol durante toda a primeira etapa. - Thiago Silva abre o placar -

O Flu abriu o placar cedo, com uma cabeçada do capitão Thiago Silva aos 14 minutos, após escanteio cobrado por Arias. Com o empate no placar agregado, o time carioca quis mais e partiu em busca do segundo gol. E ele veio minutos depois. Num rápido contra-ataque pela direita, Jhon Arias chutou na saída do goleio Agustín Marchesín e Dodi tentou interceptar mas desviou a bola com o braço.

Embora inicialmente tenha sinalizado escanteio, o árbitro uruguaio Andrés Matonte foi notificado para rever a decisão e após recorrer ao VAR, marcou pênalti. Jhon Arias converteu com perfeição aos 28 minutos para colocar o Flu na frente no agregado. O colombiano quase marcou o terceiro pouco antes do intervalo, após uma jogada com Martinelli pela esquerda, mas seu disparo foi desviado por Marchesín para escanteio.

- Grêmio melhora - O técnico do Grêmio Renato Gaúcho não demorou a reagir e, no intervalo, tirou o zagueiro argentino Walter Kannemann e seu compatriota e atacante Cristian Pavón para colocar Gustavo Nunes e o também argentino Franco Cristaldo. O Grêmio melhorou bastante, embora o Flu tenha tido a primeira grande chance logo no início do segundo tempo, quando Ganso, de fora da área, mandou a bola no travessão com um leve toque do goleiro (46').

A primeira chance do Grêmio em todo o jogo só aconteceu aos 51 minutos, quando Gustavo Nunes finalizou um passe rasteiro de Reinaldo e o goleiro Fábio, muito atento, desviou para escanteio. Um minuto depois, o próprio Gustavo Nunes errou de forma inacreditável um chute quando estava completamente sozinho após um passe do dinamarquês Martin Braithwaite da direita. O Grêmio continuou insistindo e balançou a rede aos 69 minutos, numa cabeçada de Jemerson após uma falta cobrada por Reinaldo. Mas o zagueiro estava um pouco adiantado e o gol foi anulado.