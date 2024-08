Delegados democratas pró-Palestina comemoram saída de Biden e olham para Harris com ceticismo

Para esses 30 representantes de oito estados americanos, que dizem representar a visão de cerca de 700 mil eleitores, a saída do presidente Joe Biden da corrida eleitoral em julho não gerou nostalgia e, embora saúdem a posterior ascensão de Kamala para enfrentar o republicano Donald Trump em novembro, eles a recebem com ceticismo.

"Eu sei que ela [Kamala] tem mais empatia do que Joe Biden, já vi isso. Mas palavras não são suficientes. As palavras precisam ser acompanhadas de políticas", afirmou.

A Convenção Nacional Democrata tem previsto ouvir familiares de alguns dos 251 reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro, quando o conflito eclodiu com um ataque ao território israelense, resultando também em 1.199 mortos, segundo um cálculo da AFP com base em dados oficiais.

No entanto, até o segundo dia da cúpula partidária, o único espaço concedido foi um painel no Centro McCormick, fora da arena principal. Lá, a pediatra descreveu os horrores da guerra, levando a audiência às lágrimas.

"Acho que é uma decisão dos líderes (...). Tenho minhas posições pessoais, mas acho que é importante ter os dois lados. Mas acredito que está nas mãos dos líderes e da convenção decidir o que é melhor para o país", disse.

O descontentamento também se materializou em protestos do lado de fora do United Center, o estádio onde a reunião do partido está sendo realizada, com centenas de pessoas gritando "Palestina livre!".

Dentro da arena, alguns delegados cobriram a boca enquanto Biden discursava na noite de segunda-feira, em sinal de protesto contra sua política sobre Gaza.