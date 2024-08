China construirá 11 novos reatores nucleares

A China aprovou a construção de 11 novos reatores nucleares distribuídos por cinco centrais já existentes, informou a imprensa estatal do país, que tenta reduzir as emissões de gases do efeito estufa dos combustíveis fósseis.

O primeiro-ministro Li Qiang presidiu a reunião executiva do Conselho de Estado de segunda-feira que autorizou os projetos, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

Três projetos aprovados são da empresa estatal China National Nuclear Power, seis de sua unidade com cotação na Bolsa CGN Power Co e dois da State Power Investment Corp.