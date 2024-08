Austrália irá construir 'maior' central de energia solar do mundo

O governo australiano aprovou nesta quarta-feira (21, noite de terça em Brasília) um plano para construir o "maior complexo de energia solar do mundo" no remoto norte da ilha, afirmou a ministra do Meio Ambiente, Tanya Plibersek.

A ministra explicou que a instalação gerará energia suficiente para abastecer três milhões de residências e, eventualmente, contará com um cabo de conexão para Singapura, a fim de vender eletricidade para a cidade-Estado.

"Será o maior complexo de energia solar do mundo e elevará a Austrália ao status de líder mundial em energia verde", declarou Plibersek.