Zelenski diz que avanço na região russa de Kursk tem como objetivo criar uma 'zona-tampão'

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski, disse neste domingo, 18, que a incursão militar na região russa de Kursk pretende criar uma "zona-tampão" para evitar novos ataques de Moscou através da fronteira. Foi a primeira vez que Zelenski declarou claramente o objetivo da operação, que foi lançada em 6 de agosto. Anteriormente, ele havia dito que o objetivo era proteger comunidades na região fronteiriça de Sumi dos bombardeios constantes.

"Agora é nossa tarefa primária em operações defensivas em geral: destruir o máximo possível do potencial de guerra russo e conduzir o máximo de ações contraofensivas. Isso inclui criar uma zona-tampão no território do agressor - nossa operação na região de Kursk", disse o presidente em discurso.

Neste fim de semana, a Ucrânia destruiu uma ponte importante na região e atingiu uma segunda ponte próxima, interrompendo as linhas de suprimento enquanto realizava uma incursão através da fronteira que começou em 6 de agosto, disseram autoridades.

Blogueiros militares pró-Kremlin reconheceram que a destruição da primeira ponte no Rio Seim, perto da cidade de Glushkovo, impedirá entregas de suprimentos às forças russas que repelem a incursão da Ucrânia, embora Moscou ainda possa usar pontes menores. O chefe da força aérea da Ucrânia, Tenente-General Mikola Oleshchuk, divulgou na sexta-feira um vídeo de um ataque aéreo que cortou a ponte em duas.