Xi Jinping promete fortalecer laços políticos e econômicos da China com o Vietnã

O presidente da China, Xi Jinping, prometeu fortalecer os laços políticos e econômicos com o Vietnã. As falas foram feitas durante o encontro com o novo presidente do país vizinho, To Lam, nesta segunda-feira, 19. Lam está em visita a Pequim pela primeira vez.

"Como dois partidos comunistas governantes no mundo hoje, os dois partidos da China e do Vietnã devem continuar sua amizade tradicional e promover conjuntamente o desenvolvimento da causa socialista mundial. Acredito que nossa estrada se expandirá mais à medida que caminharmos mais", afirmou o presidente chinês, que também informou que o Vietnã é prioridade para uma "diplomacia de vizinhança" do país.

O novo líder vietnamita informou Xi Jinping que o relacionamento com a segunda maior potência mundial é a principal prioridade da política externa do Vietnã. No ano passado, o comércio bilateral entre as duas nações totalizou US$ 172 bilhões. Em relação às questões geopolíticas, espera-se que Lam continue a equilibrar os laços com China, Estados Unidos e Rússia. Fonte: Associated Press.