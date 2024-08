Wall Street fecha em alta e mantém impulso da semana passada

A bolsa receberá alguns resultados de empresas de vendas no varejo esta semana, como a loja de material de construção Lowe's na terça-feira e os supermercados Target na quarta-feira.

Os investidores também aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, na sexta-feira no encontro anual de banqueiros centrais do mundo inteiro em Jackson Hole (Wyoming).

"Powell geralmente não traz novidades" em Jackson Hole, adverte Art Hogan, que acredita que esta semana não haverá catalisadores para o mercado.