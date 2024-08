Tottenham empata com Leicester no fechamento da rodada do Inglês

O Tottenham dominou e rapidamente saiu em vantagem, mas acabou cedendo o empate em 1 a 1 em sua visita ao Leicester nesta segunda-feira (19), no jogo que fechou a primeira rodada do Campeonato Inglês.

O duelo foi marcado pela lesão do meio-campista uruguaio Rodrigo Betancur no segundo tempo (78'). O jogador dos 'Spurs' recebeu atendimento médico e deixou o campo de maca e com uma máscara de oxigênio depois de levar a pior em uma disputa de bola pelo alto.

O incidente esfriou um jogo que o Tottenham foi amplamente superior, sobretudo no primeiro tempo, mas sem conseguir traduzir o domínio em gols.