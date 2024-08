Tornado na Itália afunda iate de luxo: uma pessoa morreu e 7 estão desaparecidas

Um iate de luxo transportando turistas estrangeiros virou e afundou no mar da cidade de Porticello, na província de Palermo, na Itália, na madrugada desta segunda-feira, 19, deixando um morto e sete desaparecidos, sendo seis passageiros e um tripulante. Outras 15 pessoas foram resgatadas com vida.

Mergulhadores especializados em águas profundas tentavam acessar o casco, segundo Luca Cari, porta-voz do serviço de resgate italiano. As pessoas resgatadas foram hospitalizadas, porém, não foram passados detalhes do estado de saúde delas. As operações de resgate envolveram helicópteros e barcos das equipes da guarda costeira, do serviço de resgate de incêndio e do serviço de proteção civil.

O iate

O Bayesian foi construído em 2008 pela empresa italiana Perini Navi. Ele possui quatro cabines duplas, uma tripla e a suíte master, podendo acomodar até 12 passageiros, além de acomodações para a tripulação, segundo o Charter World e Yacht Charters. O navio, que anteriormente era chamado de "Salute" quando navegava sob uma bandeira holandesa, tinha um interior elegante e minimalista de madeira clara com acentos japoneses projetados pelo designer francês Remi Tessier, de acordo com descrições e fotos nos sites. (Com agências internacionais).