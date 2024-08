Rússia descarta qualquer negociação devido à ofensiva ucraniana no seu território

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, pouco depois do início da ofensiva militar russa na Ucrânia.

Segundo as autoridades ucranianas, os bombardeios russos mataram quatro pessoas em dois ataques separados em Toretsk e Zarichne, duas localidades próximas do front.

No domingo, a Ucrânia afirmou ter destruído uma segunda ponte na região de Kursk, reduzindo a possibilidade de o contingente russo mobilizado ao sul do rio Seim se reforçar ou se retirar.

De acordo com Kiev, o seu Exército assumiu o controle de 82 cidades e 1.150 quilômetros quadrados de território. Já Moscou afirma com frequência estar "repelindo" os ataques ucranianos.

As hostilidades já forçaram dezenas de milhares de pessoas a evacuarem a zona fronteiriça em ambos os países.

As autoridades locais russas declararam estado de emergência na cidade de Proletarsk, no sudoeste da Rússia, onde um ataque ucraniano com drones incendiou reservas de combustível no domingo e feriu pelo menos 18 bombeiros.

O fogo ainda estava ativo nesta segunda-feira e, segundo o governador regional, Vasili Golubev, foram enviados meios adicionais para controlar as chamas.

Na frente diplomática, a Alemanha garantiu nesta segunda-feira que, apesar da sua intenção de reduzir os seus gastos orçamentários para Kiev em 2025, permanecerá "plenamente comprometida" com o seu apoio militar.

Para compensar esta redução, o segundo maior contribuinte de ajuda à Ucrânia planeja conceder um empréstimo de 50 bilhões de dólares (273 bilhões de reais na cotação atual) garantido por juros futuros gerados por ativos russos congelados.

"Precisamos de entregas mais rápidas de equipamentos dos nossos parceiros", disse Zelensky no domingo. "A guerra não tira férias".

